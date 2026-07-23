Ordine: "Le parole di Gila raccontano che Amorim lo sta testando sia da braccetto che da centrale"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulle parole di Mario Gila, difensore del Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulle parole di Mario Gila, difensore del Milan: "Le prime parole di Gila ci raccontano che Amorim lo sta testando per capire se può rendere allo stesso modo sia da braccetto che da perno centrale della difesa a tre. L’ex laziale è stato tra i più efficaci difensori del passato torneo: marcare l’uomo è la sua qualità migliore".

Le parole di Gila

Mario Gila ha raccontato in quale posizione potrà essere impiegato: “Mi ha provato sia da centrale che da braccetto. Entrambe le posizioni mi piacciono, sono molto diverse. Il centrale è una posizione più di posizionamento e gestione palla, con un’uscita del pallone che aiuta la squadra e coprire gli spazi quando i braccetti vanno su. È una fase che mi piace, faccio vedere una potenzialità mia che è la velocità. Da braccetto vado molto più in avanti, mi piace essere arrogante, aggressivo in quel senso. Dipende dalla partita. Ci sono partite in cui magari devi controllare di più il gioco e mi piace, ci sono partite in cui posso avanzare di più. Quando mi allenava Tudor ho giocato addirittura braccetto sinistro che mi piace anche. Sono stili diversi, mi piacciono entrambi e sono pronto a tutti e due”.