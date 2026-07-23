F. Galli: "Sarei per avere Guardiola tutta la vita ma non so se siamo pronti"

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Filippo Galli esprime un parere estremamente positivo, con riserva, sull'idea Pep Guardiola come nuovo allenatore della Nazionale

Nel pomeriggio di martedì il presidente FIGC Giovanni Malagò ha confermato che l'Italia sta facendo un tentativo per Pep Guardiola come nuovo commissario tecnico. Confermato dunque il viaggio di Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona per parlare per l'ex tecnico del Manchester City. In merito si è espresso anche un ex calciatore e dirigente rossonero come Filippo Galli che è intervenuto come ospite mercoledì sulle frequenze di Radio 24 su "Tutti Convocati".

ITALIA, GUARDIOLA TUTTA LA VITA

Il parere di Filippo Galli sull'idea del trio Malagò, Maldini e Leonardo di ingaggiare Pep Guardiola come CT della Nazionale Italiana di Calcio: "Io sarei tutta la vita per avere Guardiola, ma non so se siamo pronti per lui, perchè non abbiamo un pensiero calcistico. Si può partire dal vertice, ma dobbiamo anche nel frattempo ricostruire della base e ritrovarsi a metà".