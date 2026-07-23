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Modric: "Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. C'è un progetto in cui credo"
MilanNews.it
Riscatto, orgoglio, amore per il Milan: nel messaggio di Luka Modric ai tifosi dopo il rinnovo c'è la voglia immensa di onorare la maglia rossonera
È ufficiale, Luka Modric rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2027. La leggenda croata continuerà ad indossare la maglia rossonera e ha voluto mandare un messaggio forte e sentito a tutti i tifosi ai canali ufficiali del Club: "Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto e amato sin dal primo giorno. Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e che mi motiva.
Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l’ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, Forza Milan sempre!”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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