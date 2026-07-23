Calciomercato Milan, ai dettagli la trattativa col Troyes per Diawara

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Dalla Francia raccontano di una trattativa ai dettagli tra Milan e Troyes per Sankhoun Diawara, giovane difensore centrale francese

Stando a quanto riferisce FootMercato, portale francese, il Milan ha raggiunto un principio d'accordo con il Troyes per il difensore centrale Sankhoun Diawara. Il giocatore classe 2006 l'anno scorso è stato tra i migliori giocatori della Ligue 2, ritagliandosi un ruolo importante nella promozione del Troyes in Ligue 1.

Il francese ha un solo anno di contratto ed era corteggiato da diversi club europei: il Milan ha superato tutti e il trasferimento è imminente. Rimangono solo da definire gli ultimi dettagli prima del suo sbarco in Italia.