Pellegatti: “Alcune uscite sono bloccate perché Amorim vuole essere sicuro prima di cedere un giocatore”

vedi letture

Pellegatti parla del mercato in uscita del Milan.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti rivela delle importanti novità sul mercato in uscita dettate dalle decisioni di Amorim. Queste le sue parole.

"Attenzione, i famosi 20 milioni che speravo arrivassero da Estupinian per adesso non arrivano. Vediamo, può darsi che venga bocciato dall'allenatore e torni sul mercato, però fino al 10, quando il Milan torna, Estupinian non uscirà dal Milan, a meno che arrivino delle offerte improvvise, ma lo vuole vedere Amorim. Oggi non è non è cedibile, nessuno di quelli che Amorin vuol vedere. Parliamo di Fofanà, parliamo di Loftus-Cheeck, parliamo di Tomori, li vuole vedere. Non il Milan non vuole con Amorin mandare via un giocatore senza essere sicuro che sia un giocatore che non serva al progetto. Quindi su Estupinian non diciamo frenata, diciamo che per adesso non andrà all'Aston Villa"