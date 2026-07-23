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VIDEO MN - Camarda a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto

VIDEO MN - Camarda a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto
Oggi alle 17:46Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Il classe 2008 Francesco Camarda è arrivato a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto fino al 2031

Come anticipato nelle scorse ore Francesco Camarda è arrivato a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto proposto dal club rossonero.

Il classe 2008 si legherà al Diavolo fino al 2031: dopo Comotto anche il centravanti classe 2008 viene blindato dal Milan, deciso a puntare più che mai sui propri talenti italiani.