Calciomercato
VIDEO MN - Camarda a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto
Il classe 2008 Francesco Camarda è arrivato a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto fino al 2031
Come anticipato nelle scorse ore Francesco Camarda è arrivato a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto proposto dal club rossonero.
Il classe 2008 si legherà al Diavolo fino al 2031: dopo Comotto anche il centravanti classe 2008 viene blindato dal Milan, deciso a puntare più che mai sui propri talenti italiani.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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