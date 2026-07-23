MN - Cardinale stasera a Milanello: il proprietario di RedBird dormirà presso il centro sportivo rossonero

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Una notizia data dalla redazione di Milannews.it: Gerry Cardinale resterà questa sera a dormire presso il Centro Sportivo Milanello.

Prosegue con cauto ottimismo l'estate caldissima di questo nuovo Milan targato Ruben Amorim. Lo sappiamo: dopo settimane di agonia e perplessità, la stagione dei rossoneri sembra aver finalmente presto forza, soprattutto nelle ultime settimane. Il calciomercato del Milan infatti ha finora qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos e Mario Gila, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager voluto da Gerry Cardinale, finalmente presente nell'ambiente rossonero.

Infatti, come riportato dalla redazione di MilanNews.it, il proprietario di RedBird Gerry Cardinale resterà questa sera a dormire presso il Centro Sportivo Milanello. Un gesto sicuramente non scontato vista l'assidua presenza dell'imprenditore americano a Milano.

Di Antonio Vitiello