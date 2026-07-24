W.Sabatini e il retroscena su Rabiot: "Avevo un accordo per portarlo alla Roma"

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Walter Sabatini, su TMW Radio, ha parlato così di Adrien Rabiot, svelando un retroscena di mercato: "Rabiot, avevo avuto un accordo con la madre per..."

La preparazione del Milan in vista della nuova stagione procede senza soste, mentre il club continua a muoversi anche sul mercato per completare la rosa a disposizione di Ruben Amorim. Nelle ultime ore è stato definito l'arrivo di Sankhoun Diawara, giovane difensore centrale proveniente dal Troyes. L'accordo tra le due società è stato raggiunto sulla base di un investimento da 2 milioni di euro. Dotato di grande fisicità e solidità difensiva, il centrale arriva dopo aver collezionato 14 presenze nell'ultima stagione di Ligue 2, totalizzando 1.048 minuti e confermando qualità interessanti in prospettiva.

Intanto è arrivata anche la conferma sul futuro di Luka Modric. Il fuoriclasse croato continuerà la propria esperienza al Milan, dove rappresenta uno dei leader più importanti dello spogliatoio. Fin dal suo approdo in rossonero ha saputo mettere la sua esperienza, la sua tecnica e la sua personalità al servizio della squadra, offrendo un contributo prezioso dentro e fuori dal terreno di gioco.

Conclusa la prima sgambata contro il Milan Futuro, la formazione di Amorim si prepara ora ad affrontare una serie di amichevoli estive. Da sabato inizierà infatti un calendario ricco di test utili per aumentare il minutaggio, migliorare la condizione fisica e applicare sul campo i primi principi di gioco del nuovo tecnico portoghese.

Intanto Walter Sabatini, su TMW Radio, ha parlato così di Adrien Rabiot, svelando un retroscena di mercato: "Rabiot, avevo avuto un accordo con la madre per portarlo a parametro zero alla Roma, poi non si completò per una mia presa di posizione che forse avrei potuto evitare. Volevo non portare via a parametro zero al PSG il giocatore, era un fatto di lealtà sportiva, perché l'anno prima presero Marquinho. La madre non voleva che pagassimo quell'indennizzo al club e l'affare sfumò".