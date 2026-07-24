Verso Celtic-Milan, le idee di Amorim sulla formazione da schierare in amichevole

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Domani arriva la prima amichevole del precampionato estivo del Milan: i rossoneri sono volati in Scozia, affronteranno il Celtic. Le idee di Amorim

Domani il Milan giocherà la prima amichevole sotto la guida di Ruben Amorim. I rossoneri sono volati questo pomeriggio per Glasgow, dove domani alle 16.00 si scenderà in campo contro il Celtic. La gara sarà trasmessa su Sky e DAZN, mentre su MilanNews.it ci sarà il consueto live testuale con la copertura totale fra tabellini, pagelle e interviste.

Presto per parlare di probabile formazione, i giorni di lavoro non sono stati ancora abbastanza ed è giusto che il nuovo allenatore sperimenti per trovare i giocatori adatti al suo sistema di gioco. Ecco perché domani non si vedrà un Milan A e un Milan B con potenziali titolari e riserve, ma due formazioni "mixate" tra ipotetici protagonisti e possibili seconde linee.

CELTIC-MILAN, I CONVOCATI

I convocati di Ruben Amorim per Celtic-Milan sono i seguenti: Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostić, Loftus-Cheek, Musah, Odogu, Ossola, Pavlović, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi, Vladimirov, Vos, Borsani.

Assenti, dunque, oltre ai calciatori in vacanza post Mondiali, Pervis Estupiñan, rientrato oggi a Milanello, Pietro Terracciano (contusione all'anca) e Christopher Nkunku, out per un risentimento muscolare provocato da una contusione; si tratta, comunque, di un riposo precauzionale per entrambi.