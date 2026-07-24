MN - Cuomo: "Raccontiamo che c'è entusiasmo nel Milan, ma nelle ultime estati abbiamo vissuto mercato boom e mai campionato boom"

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Michael Cuomo, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it per approfondire alcuni temi legati all'attualità rossonera.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it per approfondire alcuni temi legati all'attualità rossonera. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Rivedi entusiasmo nel mondo Milan?

"Nelle ultime estati abbiamo vissuto mercato boom e mai campionato boom: l'equazione non è quasi mai stata seguita. Pensate all'Atalanta di Gasperini, che si pensava dovesse cadere ogni anno e, invece, ogni stagione andava meglio di quella precedente. Pensate all'Inter l'anno scorso, affidata all'esordiente Chivu e reduce da un'estate tribolata in spogliatoio dopo il 5-0 di Monaco: ha vinto due trofei, più di quanto fatto con un grande allenatore come Simone Inzaghi. Con questo voglio dire che no mi fa ccio trascinare dall'entusiasmo: lo raccontiamo, lo viviamo e ne siamo felici, ma poi ciò che conta è l'esecuzione. Lo ha detto anche Cardinale in conferenza stampa. Perché l'unico giudice è il campo e l'unica cosa che conta sono i fatti. Quindi: le parole ci sono state, le basi concettualmente sono buone, ma poi bisogna eseguire".

Il programma dell'estate del MIlan

Dopo la prima sgambata avvenuta contro i ragazzi di Milan Futuro, da sabato i rossoneri di Amorim inizieranno un vero tour de force di partite che serviranno alla squadra per mettere minuti nelle gambe e mettere in pratica i primi concetti del nuovo tecnico portoghese. Di seguito il programma delle amichevoli estive del Milan.

Celtic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow

Perth-Milan: sabato 1 agosto, Optus Stadium - Perth

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia