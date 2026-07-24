MN - Cuomo: "Allegri diceva: più giocatori forti hai, più vinci. Ora dico che non sono i nomi che ti fanno vincere il campionato"

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Michael Cuomo, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it per approfondire alcuni temi legati all'attualità rossonera.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it per approfondire alcuni temi legati all'attualità rossonera. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Una provocazione: cedi Leao ad una cinquantina di milioni e prendi Karetsas. Lo faresti?

"Sarebbe aderente al Milan. Io dico una cosa: non sono i nomi che ti fanno vincere il campionato. E vado controcorrente rispetto al pensiero di un allenatore che stimo come Allegri. La sua teoria è molto semplice: più calciatori bravi hai in rosa, più vinci. È sicuramente vero in generale, ma il campionato italiano, negli ultimi anni, non ti ha sempre detto questo; basti vedere il Napoli di Spalletti o cosa è successo l'anno scorso all'Inter con un allenatore debuttante. Io ho percepito grande entusiasmo nelle parole di Gila per Amorim: è importante che i giocatori, forse anche a prescindere dal nome che portano dietro la maglia, seguano l'allenatore nella sua idea di calcio".

Allegri voleva Gila

Le parole di Mario Gila sul suo avvicinamento al Milan: “È vero che Allegri mi voleva, è una stronzata negarlo. Igli anche. Le cose sono andate così, Allegri e Igli sono andati via… È arrivata la chiamata di Ruben e vedere questa voglia di avermi in squadra al Milan… Penso non ci sia prezzo. Penso che è una squadra molto grande, con tantissima storia, e me l’ha dimostrato in questi primi giorni che ho vissuto qua. Mi è bastato poco per decidermi sinceramente. Mi è piaciuto molto come sono stato accolto, sono contento di essere qua perché penso che posso fare cose importanti. Penso di aver fatto la scelta giusta”.