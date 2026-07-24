MN - Cuomo: "Immaginatevi cosa si sarebbe detto se Modric avesse detto no al Milan. Il suo sì è il timbro al progetto"

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Michael Cuomo, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it per approfondire alcuni temi legati all'attualità rossonera.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it per approfondire alcuni temi legati all'attualità rossonera. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

La permanenza di Modric che senso ha?

"Nello spogliatoio c'era bisogno di un ministro, di un sindaco. Si possono dire tante cose dell'estate del Milan, ma il timbro al nuovo progetto di Cardinale è il fatto che Modric ti dica sì. È un grande segnale. Immaginatevi cosa si sarebbe detto se Modric avesse detto no al Milan: 'Eh chissà cosa ci ha visto, chissà cogli ha detto Cardinale, chissà che progetto deve essere'. E, invece, la situazione pare essere un'altra. Il fatto che lui abbia detto sì al Milan è una grande cosa. La sua intenzione è lasciare il Milan dove lo ha amato: in Champions League".

Il messaggio di Modric dopo la firma

È ufficiale, Luka Modric rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2027. La leggenda croata continuerà ad indossare la maglia rossonera e ha voluto mandare un messaggio forte e sentito a tutti i tifosi ai canali ufficiali del Club: "Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto e amato sin dal primo giorno. Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e che mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l’ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, Forza Milan sempre!”.