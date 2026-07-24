Domani Celtic-Milan, chi non è partito con la squadra? La lista degli assenti

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Oggi alle 17:35News
di Andrea La Manna
Gli assenti della partita Celti-Milan.

Domani alle ore 16 il Milan sarà ospite del Celtic a Glasgow per la prima amichevole estiva. Poche ore fa Amorim e i suoi sono partiti alla volta della Scozia dove passeranno la notte prima di affrontare i campioni della Scottish Premiership. Di seguito la lista degli assenti tra i convocati rossoneri. 

GLI ASSENTI

Pervis Estupiñan (rientrato oggi a Milanello)
Pietro Terracciano (contusione all'anca)
Christopher Nkunku (out per un risentimento muscolare provocato da una contusione)
Gimenez, Pulisic - 29 luglio a Milanello perché infortunati
Gonçalo Ramos, Leao - 29 luglio a Perth
De Winter, Jashari, Saelemaekers - 2 agosto a Perth
Maignan, Rabiot - 12 agosto a Milanello