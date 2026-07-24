Milan, infortunati Nkunku e Terracciano: le loro condizioni

Milan, infortunati Nkunku e Terracciano: le loro condizioniMilanNews.it
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Oggi alle 16:36News
di Niccolò Crespi
Christopher Nkunku e Pietro Terracciano non saranno della partita domani pomeriggio contro il Celitc. Per il francese si tratta di un risentimento muscolare

L'estate del Milan prosegue con un mercato sin qui da protagonista, più di tutti in Serie A. Infatti, la rosa di Ruben Amorim si è rinforzata con gli arrivi di Cissè, Gonçalo Ramos, Mario Gila e Diawara (quasi in dirittura d'arrivo). Al di là di questo, tra poche ore sarà di nuovo il campo a parlare. Il Milan sarà ospite domani pomeriggio in casa del Celitc Glasgow per la prima amichevole estiva della squadra.

NKUNKU E TERRACCIANO GLI ASSENTI

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani pomeriggio non saranno presenti Christopher Nkunku (per un risentimento muscolare) e Pietro Terracciano (una contusione all'anca) oltre a Pervis Estupinan. I tre rossoneri resteranno quindi a Milanello per proseguire con il proprio lavoro di riabilitazione dai seguenti infortuni.