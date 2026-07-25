Amichevoli Milan, dopo il pareggio con il Celtic le prossime due saranno in Australia
La prima amichevole estiva del Milan è passata agli archivi: i rossoneri hanno pareggiato 2-2 in rimonta a Glasgow contro il Celtic. Decisiva la doppietta di Francesco Camarda in apertura di secondo tempo dopo il doppio svantaggio maturato nei primi 45 minuti, per colpa di due errori evidenti della difesa rossonera in fase di costruzione. Quella di oggi era solamente la prima delle cinque amichevoli in programma quest'estate: la prossima sarà la sgambata contro il Perth Glory il prossimo 1° agosto, tra una settimana esatta.
AMICHEVOLI ESTIVE, IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI TEST DEL MILAN
Il Milan le prossime due amichevoli le giocherà in Australia, entrambe a Perth: il 1° agosto contro il Perth Glory e il 5 contro l'Inter.
Perth-Milan: sabato 1 agosto, Optus Stadium - Perth
Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia
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