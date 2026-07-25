Amichevoli Milan, dopo il pareggio con il Celtic le prossime due saranno in Australia

Amichevoli Milan, dopo il pareggio con il Celtic le prossime due saranno in Australia
Oggi alle 19:24News
di Francesco Finulli
Il Milan ha pareggiato il primo test estivo contro il Celtic: ora le prossime due amichevoli si giocheranno in Australia contro Perth e Inter

La prima amichevole estiva del Milan è passata agli archivi: i rossoneri hanno pareggiato 2-2 in rimonta a Glasgow contro il Celtic. Decisiva la doppietta di Francesco Camarda in apertura di secondo tempo dopo il doppio svantaggio maturato nei primi 45 minuti, per colpa di due errori evidenti della difesa rossonera in fase di costruzione. Quella di oggi era solamente la prima delle cinque amichevoli in programma quest'estate: la prossima sarà la sgambata contro il Perth Glory il prossimo 1° agosto, tra una settimana esatta.

AMICHEVOLI ESTIVE, IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI TEST DEL MILAN

Il Milan le prossime due amichevoli le giocherà in Australia, entrambe a Perth: il 1° agosto contro il Perth Glory e il 5 contro l'Inter.

Perth-Milan: sabato 1 agosto, Optus Stadium - Perth

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia