W. Sabatini elogia Leao: "Per me è un giocatore importantissimo, molto raro da avere"

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Walter Sabatini, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Per me è un giocatore importantissimo, molto raro da avere. Ha tecnica e..."

Prosegue il cammino di preparazione del Milan verso la prossima stagione, con la società impegnata su più fronti per consegnare a Ruben Amorim una squadra sempre più competitiva. L'ultima novità arriva dal mercato, dove il club rossonero ha chiuso l'acquisto di Sankhoun Diawara dal Troyes. L'operazione è stata definita per una cifra di 2 milioni di euro e porta a Milanello un giovane difensore centrale dalle importanti qualità fisiche. Forte nei duelli e affidabile in marcatura, Diawara ha disputato 14 partite nell'ultima edizione della Ligue 2, accumulando complessivamente 1.048 minuti e attirando così l'interesse della dirigenza milanista.

Nel frattempo è stato sciolto anche il principale dubbio che riguardava il centrocampo. Luka Modric continuerà infatti a indossare la maglia rossonera, confermandosi una pedina fondamentale per il progetto tecnico. Dal suo arrivo ha rappresentato un punto di riferimento grazie alla qualità, all'esperienza e alla leadership dimostrate sia durante le gare sia nella quotidianità dello spogliatoio.

Sul campo, invece, la preparazione entra nel vivo. Dopo il primo test disputato contro il Milan Futuro, da sabato inizierà una lunga serie di amichevoli estive che consentiranno ai rossoneri di mettere minuti nelle gambe, migliorare la condizione atletica e assimilare con continuità le idee tattiche del nuovo allenatore portoghese.

Nel frattempo Walter Sabatini, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Per me è un giocatore importantissimo, molto raro da avere. Ha tecnica e velocità, cosa difficilmente replicabile".