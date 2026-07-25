F. Galli: "È apparsa chiara la volontà del nuovo Milan di dominare il gioco attraverso la gestione dei ritmi della gara"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, l'ex calciatore Filippo Galli si è così espresso sul gioco del Milan di Amorim.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, l'ex calciatore Filippo Galli si è così espresso sul gioco del Milan di Amorim: "Per capire quale sia l’idea di calcio e lo stile di gioco che il tecnico Amorim chiederà all’undici rossonero, voglio partire da quanto visto nella prima amichevole giocatasi a porte chiuse a Milanello. Gabbia e compagni avevano di fronte il Milan Futuro del nuovo tecnico Sergio Navarro. La partita si è conclusa con una vittoria netta, 7-0 (2-0 al termine della prima frazione). Per quanto concerne i singoli, le sensazioni migliori sono arrivate da Andrej Kostic, centravanti montenegrino ’07, acquisto già annunciato ad aprile, su cui il Milan ha riposto aspettative importanti, e da Lorenzo Ossola, anch’egli classe ‘07, trequartista mancino, cresciuto nel vivaio rossonero e la scorsa stagione impiegato tra Primavera e Milan Futuro.

Se è vero che contro Milan Futuro erano tanti i giocatori assenti, è anche vero che, per esperienza vissuta, sono certo che i presenti, giovani e non, abbiano cercato di esprimere in campo ciò che il tecnico ha condiviso con loro nei primi giorni della preparazione: negli allenamenti e nelle riunioni teoriche. In effetti qualche indicazione è arrivata forte e chiara, confermando quanto visto osservando le squadre allenate in passato dal tecnico portoghese: Braga, Sporting Lisbona e Man United. È apparsa chiara la volontà del nuovo Milan di dominare il gioco (come anticipato in conferenza dal Mister) attraverso la gestione dei ritmi della gara. Una gestione che riguarda tutte le fasi del gioco, con e senza la palla".