Fabrizio Romano: "Il Milan continua a dare tempo a Chukwueze, i rossoneri vogliono farlo lavorare con Amorim"

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Fabrizio Romano parla del futuro di Chukwueze al Milan. I rossoneri stanno dando tempo al nigeriano, con Amorim che ci sta lavorando

Celtic-Milan, prima amichevole estiva dei rossoneri, è terminata 2-2 e ha fatto intravedere un Chukwueze in buona forma: il nigeriano è entrato nella ripresa ed è risultato decisivo con il bell'assist di esterno per il secondo gol di Camarda. Fabrizio Romano, in video sul suo canale YouTube, parla del futuro dell'ex Villarreal.

CHUKWUEZE IN GRANDE SPOLVERO, IL FUTURO DEL NIGERIANO SECONDO FABRIZIO ROMANO

“Dopo l’amichevole col Celtic ci sono un paio di cose abbastanza evidenti. La prima è di come Amorim abbia voluto dimostrare fiducia in Samuel Chukwueze e la sua prestazione è stata già buona. Quando un allenatore crede in un giocatore si vede, e lo stesso Chukwueze ha capito che è un’opportunità questa per lui per provare a riaccendere la sua esperienza in rossonero. Il Milan continua a dare tempo a Chukwueze. Nonostante i suoi agenti abbiano ricevuto delle chiamate nelle ultime settimane la risposta del Milan è: “Lasciatelo lavorare con Amorim, vogliamo crederci, vogliamo provarci”. Oggi è questo l’orientamento su Samu Chukwueze”.