Diawara ha già compiuto il salto: verrà valutato subito da Amorim
Va avanti il ritiro estivo del Milan, che continua a preparare la nuova stagione agli ordini di Ruben Amorim. Parallelamente agli allenamenti, la dirigenza resta concentrata anche sul mercato e ha chiuso l'acquisto di Sankhoun Diawara dal Troyes per 2 milioni di euro. Il giovane difensore centrale ha convinto grazie alla sua struttura fisica, alla solidità difensiva e alla capacità di imporsi nei duelli individuali. Nell'ultima Ligue 2 ha totalizzato 14 presenze e 1.048 minuti.
Ma c'è già una novità su di lui, in attesa dell'ufficialità. Come ricorda Tuttosport, in principio pareva infatti che il giocatore fosse destinato a rinforzare la retroguardia di Milan Futuro, magari prendendo l’ascensore per respirare qualche volta l’aria della prima squadra e ambientarsi strada facendo. Invece no: quando la trattativa sarà definitivamente conclusa, Diawara si aggregherà direttamente al gruppo di Ruben Amorim.
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