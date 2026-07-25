Diawara ha già compiuto il salto: verrà valutato subito da Amorim

vedi letture

Quando la trattativa con il Troyes sarà definitivamente conclusa, Diawara si aggregherà direttamente al gruppo di Ruben Amorim.

Va avanti il ritiro estivo del Milan, che continua a preparare la nuova stagione agli ordini di Ruben Amorim. Parallelamente agli allenamenti, la dirigenza resta concentrata anche sul mercato e ha chiuso l'acquisto di Sankhoun Diawara dal Troyes per 2 milioni di euro. Il giovane difensore centrale ha convinto grazie alla sua struttura fisica, alla solidità difensiva e alla capacità di imporsi nei duelli individuali. Nell'ultima Ligue 2 ha totalizzato 14 presenze e 1.048 minuti.

Ma c'è già una novità su di lui, in attesa dell'ufficialità. Come ricorda Tuttosport, in principio pareva infatti che il giocatore fosse destinato a rinforzare la retroguardia di Milan Futuro, magari prendendo l’ascensore per respirare qualche volta l’aria della prima squadra e ambientarsi strada facendo. Invece no: quando la trattativa sarà definitivamente conclusa, Diawara si aggregherà direttamente al gruppo di Ruben Amorim.