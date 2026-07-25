Ravezzani contrario: “Sostituire Leao con un 18enne poco avvezzo al gol mi sembra rischioso”
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Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X commentando la voce di mercato che vedrebbe la cessione ad opera del Milan di Leao per 50 milioni di euro per sovvenzionare l'acquisto per poco meno di 40 milioni di euro di Kostantinos Karetsas: "Sempre bello puntare sui giovani, ma sostituire Leao con un 18enne non particolarmente avvezzo al gol nel campionato belga spendendo 40 mln (e prendendone 50 dal portoghese) mi pare leggermente rischioso".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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