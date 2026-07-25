Braida: "Sto osservando, spero che torni ad essere il Milan. Sono speranzoso"
Il Milan prosegue la propria preparazione estiva con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni all'inizio della nuova stagione guidata da Ruben Amorim. Mentre la squadra continua a lavorare sul campo, la dirigenza resta molto attiva anche sul mercato e ha definito l'acquisto di Sankhoun Diawara dal Troyes per una cifra di 2 milioni di euro. Il giovane difensore centrale si è fatto notare per la sua forza fisica, la solidità nei duelli e l'affidabilità dimostrata nell'ultima Ligue 2, chiusa con 14 presenze e 1.048 minuti giocati.
Nel frattempo è arrivata anche la conferma riguardante Luka Modric, che continuerà a rappresentare uno dei punti di riferimento del centrocampo rossonero. Il croato ha saputo imporsi grazie alla sua esperienza, alla qualità tecnica e alla leadership offerta quotidianamente alla squadra.
Da oggi inizierà un fitto programma di test estivi che serviranno ad aumentare il ritmo gara, migliorare la condizione fisica e assimilare sempre meglio i principi tattici del nuovo allenatore.
Nel frattempo Ariedo Braida, intervistato da TMW, ha parlato di Paolo Maldini, Andrea Pirlo e Leonardo: "Li ho nel cuore, tutti e tre. E non solo: tutti quelli della mia storia milanista non li trascuro di certo". E sul Milan: "Sto osservando. Sono milanista, spero che torni ad essere il Milan. Sono speranzoso".
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