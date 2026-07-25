Braida: "Sto osservando, spero che torni ad essere il Milan. Sono speranzoso"

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Ariedo Braida, intervistato da TMW, ha parlato di Paolo Maldini, Andrea Pirlo e Leonardo: "Li ho nel cuore, tutti e tre. E non solo..."

Il Milan prosegue la propria preparazione estiva con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni all'inizio della nuova stagione guidata da Ruben Amorim. Mentre la squadra continua a lavorare sul campo, la dirigenza resta molto attiva anche sul mercato e ha definito l'acquisto di Sankhoun Diawara dal Troyes per una cifra di 2 milioni di euro. Il giovane difensore centrale si è fatto notare per la sua forza fisica, la solidità nei duelli e l'affidabilità dimostrata nell'ultima Ligue 2, chiusa con 14 presenze e 1.048 minuti giocati.

Nel frattempo è arrivata anche la conferma riguardante Luka Modric, che continuerà a rappresentare uno dei punti di riferimento del centrocampo rossonero. Il croato ha saputo imporsi grazie alla sua esperienza, alla qualità tecnica e alla leadership offerta quotidianamente alla squadra.

Da oggi inizierà un fitto programma di test estivi che serviranno ad aumentare il ritmo gara, migliorare la condizione fisica e assimilare sempre meglio i principi tattici del nuovo allenatore.

Nel frattempo Ariedo Braida, intervistato da TMW, ha parlato di Paolo Maldini, Andrea Pirlo e Leonardo: "Li ho nel cuore, tutti e tre. E non solo: tutti quelli della mia storia milanista non li trascuro di certo". E sul Milan: "Sto osservando. Sono milanista, spero che torni ad essere il Milan. Sono speranzoso".