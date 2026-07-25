Inter, C. Augusto: "Milan, Juve e Napoli proveranno a vincere lo Scudetto. Noi dobbiamo fare il nostro"

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Carlos Augusto, difensore dell'Inter, si è così espresso a FCInter1908 dal ritiro prestagione dei nerazzurri in Germania.

Carlos Augusto, difensore dell'Inter, si è così espresso a FCInter1908 dal ritiro dei nerazzurri in Germania:

Che impressione ti hanno fatto i giovani aggregati?

«I ragazzi si stanno allenando con noi e noi proviamo ad aiutarli il più possibile. Sono tutti ragazzi seri, che vogliono aiutare la squadra. Forse è ancora presto per dare giudizi, però sono tutti grandi ragazzi, con tanta voglia di fare».

E i nuovi?

«Stankovic lo conoscevo, aveva già lavorato con noi. Si vede che è cresciuto tanto nell'ultimo anno e sta facendo molto bene. Anche Massolin mi ha fatto una grande impressione, si sta allenando molto bene. Sono due giocatori che possono darci una grande mano, ma aggiungo a questi anche Diouf che sta cercando di dare il massimo per dare il suo contributo alla squadra in un ruolo diverso».

Cambierà qualcosa nell’approccio in Champions League rispetto alla scorsa stagione, almeno nelle intenzioni?

«Siamo l'Inter, la nostra ambizione è sempre quella di vincere. È chiaro che, dopo aver vinto il campionato e le coppe nazionali, vogliamo provare a vincere anche in Europa, che è quello che manca da un po'. Siamo arrivati a due finali, però alla fine non siamo riusciti a vincerle. Se avremo di nuovo l'opportunità, faremo il nostro meglio per restare sul pezzo anche in Europa e arrivare in fondo».

Quante squadre lotteranno secondo te per lo scudetto?

«Siamo ancora all'inizio del ritiro, quindi è difficile dirlo, ma sappiamo che le grandi squadre sono sempre lì a lottare per lo scudetto. Milan, Juventus, Napoli... tutte proveranno a vincere. Noi dobbiamo fare il nostro per difendere lo scudetto e provare a portarlo di nuovo a casa».