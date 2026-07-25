Pellegatti: "Potrebbe essere la grande e clamorosa sorpresa: c'è un giocatore che mi intriga"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso su alcuni singoli calciatori del Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso su alcuni singoli calciatori del Milan: "Finalmente intanto sono già al countdown, perché manca solo qualche giorno al debutto del nuovo Milan di Amorim. Servirà un poco di pazienza per apprezzare il lavoro del tecnico portoghese, ma una parvenza, un abbozzo del suo stile di gioco potremmo già intravederlo. Sono molto curioso, sul piano dei singoli, di vedere il debutto di Gila, fortissimo difensore, per capire se verrà impiegato a destra o al centro della difesa. Poi quale Comotto e Camarda abbiano restituito al Milan la loro esperienza a Spezia e Lecce. Il giocatore che mi intriga di più è però Andrej Kostić, che potrebbe essere la grande e clamorosa sorpresa della stagione".

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La tournée in Asia e Oceania che vedrà il Milan impegnato nelle prossime settimane con amichevoli anche di un certo prestivio rappresenterà un passaggio importante per il futuro di Francesco Camrada, Christian Comotto e Andrej Kostic. I tre giovani avranno l'occasione di continuare a lavorare con la prima squadra e mettersi in mostra agli occhi di Ruben Amorim. Al termine del tour, però, per loro potrebbe aprirsi la strada di un prestito, probabilmente in un club di bassa Serie A o di alta Serie B.