Dove vedere Celtic-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

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Dove vedere Celtic-Milan, prima amichevole della squadra di Ruben Amorim in programma oggi alle 16:00 al Celtic Park di Glasgow.

Celtic-Milan, prima amichevole della squadra di Ruben Amorim in programma oggi alle 16:00 al Celtic Park di Glasgow, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Sky (collegati dalla Scozia con interviste nel post partita), su Dazn e in live web testuale su MilanNews.it.

Celtic-Milan su MilanNews.it

Oltre al racconto della partita minuto per minuto con la consueta cronaca live, MilanNews.it vi propone l'avvicinamento al calcio d'inizio con tutte le ultime notizie in costante aggiornamento e, nel post gara, tutti i commenti, le pagelle, le analisi degli opinionisti e le interviste dell'allenatore Amorim e dei calciatori rossoneri.

Dove vedere Celtic-Milan

TV: Sky, Dazn

Streaming: Sky, Dazn

Web testuale: MilanNews,it

Le parole di Amorim nella conferenza di presentazione

Dopo quanto tempo vedremo il suo gioco al Milan?

"Spero che voi possiate vedere qualcosa fin dall'inizio. So bene che nel calcio non c'è mai tempo. È un progetto a lunga scadenza, ma già dalla prima partita dovremo giocare in modo che si veda cosa l'allenatore chiede ai giocatori. I tifosi si convinceranno lentamente, ma a livello di gioco io parto in quinta con la squadra: vogliamo dominare fin dalla prima partita. Posso dirvi il modo in cui voglio giocare. Ho grandissimo rispetto per Allegri, ha tantissimo esperienza. Non voglio parlare del passato, ma vi posso dire il modo in cui voglio giocare: dobbiamo dominare l'avversario e difenderci bene".