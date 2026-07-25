Celtic-Milan, Amorim con il 3-4-2-1 e una staffetta in attacco: ecco tra chi

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Da oggi prenderà il via un calendario di amichevoli estive per perfezionare condizione e automatismi, si parte con la trasferta scozzese in casa del Celtic

Entra sempre più nel vivo la preparazione del Milan sotto la guida di Ruben Amorim. Oltre al lavoro quotidiano sul campo, la società continua a operare sul mercato e ha definito il trasferimento di Sankhoun Diawara dal Troyes per una cifra di 2 milioni di euro. Il giovane centrale ha impressionato per fisicità, aggressività nei duelli e affidabilità, dopo aver disputato 14 partite e 1.048 minuti nell'ultima Ligue 2.

Confermata anche la permanenza di Luka Modric, che continuerà a rappresentare un punto di riferimento per il gruppo sia dal punto di vista tecnico sia umano.

Intanto da oggi prenderà il via un fitto calendario di amichevoli estive per perfezionare condizione e automatismi, si parte con la trasferta scozzese in casa del Celtic. Amorim proverà il suo 3-4-2-1 e, come spiega Tuttosport, in attacco ci sarà la staffetta Camarda-Kostic.