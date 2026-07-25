Oggi la sfida al Celtic: due assenti per il Milan, ecco le loro condizioni

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Come ricorda il Corriere dello Sport, saranno assenti Nkunku e Pietro Terracciano, fermati precauzionalmente per una contusione

Il Milan prosegue la preparazione estiva in vista del prossimo campionato con Ruben Amorim alla guida. La dirigenza, oltre al lavoro svolto sul campo, continua a rinforzare la rosa e ha chiuso per Sankhoun Diawara, difensore centrale del Troyes acquistato per 2 milioni di euro. Il giovane prospetto ha convinto grazie alle sue qualità fisiche e difensive, collezionando 14 presenze e 1.048 minuti nell'ultima Ligue 2.

Importanti conferme arrivano anche su Luka Modric, che resterà al centro del progetto rossonero. Il croato continuerà a offrire esperienza, tecnica e leadership, elementi fondamentali per il gruppo.

Nel frattempo da oggi la squadra affronterà diverse amichevoli utili per crescere dal punto di vista fisico e tattico, si parte dalla sfida al Celtic di oggi pomeriggio. Come ricorda il Corriere dello Sport, saranno assenti Nkunku e Pietro Terracciano, fermati precauzionalmente per una contusione con conseguente lieve risentimento muscolare; i due non destano preoccupazione per la tournée