Milan, oggi la sfida al Celtic! Amorim e il suo primo undici: le ultime

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Da oggi intanto inizierà un fitto programma di test estivi per preparare al meglio la nuova stagione, si parte dalla sfida al Celtic

Continua il lavoro del Milan durante il ritiro estivo agli ordini di Ruben Amorim. La società, nel frattempo, resta molto attiva sul mercato e ha definito l'acquisto di Sankhoun Diawara dal Troyes per 2 milioni di euro. Il giovane difensore centrale è apprezzato per la sua struttura fisica, la solidità nei contrasti e l'affidabilità mostrata nella scorsa Ligue 2, conclusa con 14 presenze e 1.048 minuti giocati.

Confermato anche Luka Modric, che continuerà a rappresentare una pedina fondamentale del centrocampo rossonero. L'ex campione croato ha già dimostrato tutta la sua importanza grazie all'esperienza, alla qualità e alla leadership.

Da oggi intanto inizierà un fitto programma di test estivi per preparare al meglio la nuova stagione, si parte dalla sfida al Celtic. Come riporta il Corriere dello Sport, Amorim proverà per la prima sul campo il 3-4-2-1 con Torriani in porta, Gila, Gabbia e Pavlovic in difesa, Athekame e Bartesaghi sugli esterni, Fofana con Ricci in mezzo, davanti Camarda supportato da Chukwueze e Loftus-Cheek; hanno chance di titolarità i giovani Comotto, Ossola e Kostić.