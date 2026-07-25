Cardinale e la rottura col passato: dalla notte a Milanello al summit di mercato

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E' rimasto tutto il pomeriggio di giovedì prima di dormire nella sua stanza, vuole essere più vicino alla sua squadra, rompendo con le usanze del passato

La preparazione estiva del Milan prosegue a ritmi intensi sotto la guida di Ruben Amorim. Mentre la squadra continua gli allenamenti, la dirigenza ha chiuso un nuovo colpo in difesa assicurandosi Sankhoun Diawara dal Troyes per 2 milioni di euro. Il giovane difensore centrale si è fatto apprezzare per fisicità, affidabilità e forza nei duelli, qualità mostrate nelle 14 presenze raccolte nell'ultima stagione di Ligue 2.

Nel frattempo Luka Modric continuerà a vestire la maglia rossonera, confermandosi una figura fondamentale grazie alla sua esperienza e al suo carisma. Intanto da oggi prenderà il via il programma di amichevoli estive che accompagnerà la squadra verso l'inizio del campionato, dopo i primi giorni di ritiro.

Chi ha seguito da vicino il ritiro è stato Gerry Cardinale. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il proprietario del Milan ha dormito a Milanello prima del summit di mercato. E' rimasto tutto il pomeriggio di giovedì prima di dormire nella sua stanza, Cardinale vuole essere più vicino alla sua squadra, rompendo con le usanze del passato