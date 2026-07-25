Da definire il futuro di Leao. Che intanto si allena sui campi del Corinthians

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Il portoghese sta trascorrendo alcuni giorni in Brasile e ne ha approfittato per allenarsi sui campi del Corinthians, come documentato su IG dal club

Il Milan continua la propria preparazione estiva con l'obiettivo di arrivare pronto all'inizio della nuova stagione sotto la guida di Ruben Amorim. Oltre al lavoro svolto sul terreno di gioco, la dirigenza prosegue anche le operazioni di mercato e ha definito l'arrivo di Sankhoun Diawara dal Troyes per una cifra di circa 2 milioni di euro. Il giovane difensore centrale ha convinto per forza fisica, solidità e affidabilità, dopo aver totalizzato 14 presenze e 1.048 minuti nell'ultima Ligue 2.

Novità importanti arrivano anche dal centrocampo, dove Luka Modric continuerà la sua avventura in rossonero. Il croato rappresenta una risorsa fondamentale grazie alla sua esperienza, alla qualità tecnica e alla leadership dimostrata fin dal suo arrivo.

Intanto da oggi inizierà un intenso calendario di amichevoli estive, utile per aumentare il ritmo gara e perfezionare i meccanismi richiesti dal nuovo tecnico. Nel frattempo bisognerà capire il futuro di Rafa Leao, che intanto si è allenato in Brasile. Il portoghese sta trascorrendo alcuni giorni in Brasile e ne ha approfittato per allenarsi sui campi del Corinthians, come documentato su IG dal club brasiliano.