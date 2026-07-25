Quando il Fenerbahce smentisce… succede il contrario. Il caso Greenwood e la news sui 100 milioni

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Il Fenerbahce ha smentito una trattativa da 100 milioni: qualche settimana fa fece lo stesso con Greenwood salvo poi ufficializzarlo

Alla precisazione del Fenerbahce, che ha diramato un comunicato ufficiale scrivendo che “sono false le voci secondo cui avremmo presentato un'offerta complessiva di circa 100 milioni di euro — comprensiva di costo del cartellino e ingaggio — per Rafael Leão. Nessuna offerta di questo tipo è stata avanzata né al giocatore né al suo club”, è importante aggiungere una ulteriore precisazione: su MilanNews.it, si è sempre riportato dell'interesse del club turco per il calciatore, confermando la mancanza - ad oggi - di un'offerta scritta fatta pervenire al Milan. I colloqui tra il calciatore portoghese e il Fenerbahce sono concreti, ma non sono mai sfociati in una proposta scritta sia a Leao che al club rossonero.

COMUNICATO FENERBAHCE, IL PRECEDENTE GREENWOOD

In più, il Fenerbahce, nel calciomercato in corso, ha già vissuto una situazione simile, con un comunicato ufficiale diramato per smentire l'interesse per Mason Greenwood del Marsiglia: “Durante il periodo di trasferimento - si legge in una nota dell’8 luglio 2026 - in cui ci troviamo ci sono un gran numero di notizie e accuse che riguardano il nostro club e non rispecchiano la verità. vorremmo esprimere chiaramente che; non ci sono pratiche come affittare una casa, fare un contratto di locazione o presentare una casa per conto di giocatori di calcio in qualsiasi processo di trasferimento effettuato e da svolgere durante il nostro attuale consiglio di amministrazione. Consideriamo l'associazione di un gran numero di nomi che non sono nella nostra agenda di trasferimento con il nostro club senza alcuna base concreta come attività di disinformazione che sono solo a scopo di monitoraggio e interazione. Il nostro club continua le sue attività di trasferimento con comprensione istituzionale e meticolosità. Quando i trasferimenti saranno completati, le informazioni necessarie saranno condivise con il pubblico, come sempre, solo attraverso i nostri canali di comunicazione ufficiali”.

Il punto è che, una settimana dopo, Greenwood è stato poi effettivamente acquistato dalla parte gialloblù di Istanbul per 39 milioni di euro.