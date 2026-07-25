Diawara nel mirino di diverse squadre, il Milan ha anticipato la concorrenza: ecco come può giocare
La preparazione estiva del Milan entra in una fase sempre più importante in vista della prossima stagione con Ruben Amorim in panchina. La dirigenza, intanto, continua a lavorare sul mercato e ha definito l'operazione Sankhoun Diawara, giovane centrale acquistato dal Troyes per 2 milioni di euro. Dotato di grande fisicità e affidabilità difensiva, il classe di prospettiva ha disputato 14 partite nell'ultima Ligue 2, accumulando 1.048 minuti.
Una bell'operazione da parte del Milan, che si è assicurato il talento nonostante la concorrenza. Come riporta Tuttosport, il club francese non è riuscito a fargli prolungare il contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno del 2027.
E con tante squadre europee che lo avevano messo nel mirino (su tutti oltre al Milan, i Rangers di Glasgow), Diawara aveva fatto sapere che non avrebbe rinnovato: il Milan ha affondato il colpo. Portando a casa questo difensore mancino, che oltre che come riserva di Pavlovic potrebbe agire nella posizione centrale dei tre (verrà provato anche lì).
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