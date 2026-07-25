Diawara nel mirino di diverse squadre, il Milan ha anticipato la concorrenza: ecco come può giocare

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Come riporta Tuttosport, il club francese non è riuscito a fargli prolungare il contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno del 2027

La preparazione estiva del Milan entra in una fase sempre più importante in vista della prossima stagione con Ruben Amorim in panchina. La dirigenza, intanto, continua a lavorare sul mercato e ha definito l'operazione Sankhoun Diawara, giovane centrale acquistato dal Troyes per 2 milioni di euro. Dotato di grande fisicità e affidabilità difensiva, il classe di prospettiva ha disputato 14 partite nell'ultima Ligue 2, accumulando 1.048 minuti.

Una bell'operazione da parte del Milan, che si è assicurato il talento nonostante la concorrenza. Come riporta Tuttosport, il club francese non è riuscito a fargli prolungare il contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno del 2027.

E con tante squadre europee che lo avevano messo nel mirino (su tutti oltre al Milan, i Rangers di Glasgow), Diawara aveva fatto sapere che non avrebbe rinnovato: il Milan ha affondato il colpo. Portando a casa questo difensore mancino, che oltre che come riserva di Pavlovic potrebbe agire nella posizione centrale dei tre (verrà provato anche lì).