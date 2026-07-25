Cuomo non ci sta: "Leao si comporta come uno svincolato! Temo per il Milan che..."

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini commentando le parole di Rafael Leao.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini commentando le parole di Rafael Leao: "Intanto Leao si sta comportando come fosse uno svincolato: parla ovunque, dice la qualunque, non è mai sfociato nella mancanza di rispetto ma fa specie vedere, o sentire, un tesserato del Milan, sotto contratto con il Milan, parlare così liberamente della sua situazione e di quella del club. Non so come andrà, fatico a credere che Leao possa accontentarsi della prima sirena turca, temo per il Milan che diventi una lunga telenovela della quale dovrà occuparsi Mendes, con massimo impegno".

Leao vuole andarsene dal Milan

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato una intervista al podcast brasiliano Podpah. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sul suo futuro: “Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi lì (col Milan) il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan.”