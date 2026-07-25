Serafini avvisa: "Iniziano le amichevoli, il mercato ha ora bisogno di un'accelerata: c'è da rifare la rosa"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul calciomercato del Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul calciomercato del Milan: "Dopo i colpi rapidi messi a segno con Ramos e Gila, adesso il mercato ha bisogno di un'accelerata: siamo a fine luglio, iniziano le amichevoli, si accorciano i tempi verso l'inizio della stagione. Coraggio, inventiva, pochi indugi: c'è da rifare la rosa".

I dubbi di Serafini su Estupinan

"Cosa ci sia ancora da scoprire, da capire, da valutare di Pervis Estupinian dopo la sua ultima stagione al Brighton, quella conclusa al Milan e un Mondiale da comparsa con il suo Ecuador, è un fatto che - ha scritto Serafini - riguarda Amorim e che non è sindacabile. Avrà modo di accertare che al suo confronto, Bartesaghi somiglia a Breitner. L'importante però è non farsi sfuggire l'occasione di monetizzare la sua partenza: la fortuna ha baciato una volta e non vorrei che diventasse un bacio di addio...

Del resto Amorim ha il diritto di vederli tutti con i suoi occhi, perché - non è il caso di Estupinian, comunque - molti rossoneri hanno espresso qualità diverse rispetto alle loro potenzialità. Il caso Loftus-Cheek è significativo, ma chi se lo sta sorbendo da 3 anni ha capito che non vale più la pena aspettare. Lo stesso dicasi per Fofana, mai cresciuto neanche di un millimetro, o Tomori che invece ha subìto un'involuzione costante dallo scudetto in poi. Fikayo era eccezionale nel recupero a campo aperto, in una squadra offensiva sapeva esaltarsi nella rincorsa all'avversario che scappava, ma quanto a senso della posizione e lettura delle situazioni, si è rivelato davvero poca cosa".