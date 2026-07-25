Ordine: "Saranno in tanti ad attendere il Milan dominante di Amorim al varco"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul nuovo Milan di Ruben Amorim.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul nuovo Milan di Ruben Amorim: "Per come viaggia il calcio italiano, saranno in molti, a cominciare dal Toro alla prima giornata di campionato, ad attendere il Milan “dominante” di Amorim al varco. Ecco perché sarà fondamentale questo primo periodo di preparazione durante il quale bisognerà capire anche l’adattamento di alcune pedine al nuovo disegno strategico del tecnico portoghese".

Le parole di Amorim nella conferenza di presentazione

Dopo quanto tempo vedremo il suo gioco al Milan?

"Spero che voi possiate vedere qualcosa fin dall'inizio. So bene che nel calcio non c'è mai tempo. È un progetto a lunga scadenza, ma già dalla prima partita dovremo giocare in modo che si veda cosa l'allenatore chiede ai giocatori. I tifosi si convinceranno lentamente, ma a livello di gioco io parto in quinta con la squadra: vogliamo dominare fin dalla prima partita. Posso dirvi il modo in cui voglio giocare. Ho grandissimo rispetto per Allegri, ha tantissimo esperienza. Non voglio parlare del passato, ma vi posso dire il modo in cui voglio giocare: dobbiamo dominare l'avversario e difenderci bene. Spero che voi possiate vedere qualcosa fin dall'inizio. So bene che nel calcio non c'è mai tempo. È un progetto a lunga scadenza, ma già dalla prima partita dovremo giocare in modo che si veda cosa l'allenatore chiede ai giocatori. I tifosi si convinceranno lentamente, ma a livello di gioco io parto in quinta con la squadra: vogliamo dominare fin dalla prima partita".