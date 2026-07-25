Numeri di maglia, svelate le scelte dei nuovi e dei giovani: la lista
Svelati i numeri di maglia dei giovani rossoneri
Arrivata la prima distinta ufficiale della stagione nell'immediato pre partita di Celtic-Milan, oltre agli 11 titolari scelti da Ruben Amorim e al capitano individuato in Matteo Gabbia, sono stati svelati anche i numeri di maglia dei giovani aggregati in prima squadra.
NUMERI DI MAGLIA, LA LISTA DEI GIOVANI ROSSONERI
Comotto - 48
Ossola - 40
Camarda - 73
kostic - 47
CELTIC-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ossola; Kostic. A disp.: Pittarella, Bouyer, Odogu, Gila, Vladimirov, F. Terracciano, Fofana, Musah, Vos, Cissè, Guernier, Borsani, Chukwueze, Camarda. All. Amorim
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