Numeri di maglia, svelate le scelte dei nuovi e dei giovani: la lista

Numeri di maglia, svelate le scelte dei nuovi e dei giovani: la lista
Oggi alle 15:24News
di Andrea La Manna
Svelati i numeri di maglia dei giovani rossoneri

Arrivata la prima distinta ufficiale della stagione nell'immediato pre partita di Celtic-Milan, oltre agli 11 titolari scelti da Ruben Amorim e al capitano individuato in Matteo Gabbia, sono stati svelati anche i numeri di maglia dei giovani aggregati in prima squadra.

NUMERI DI MAGLIA, LA LISTA DEI GIOVANI ROSSONERI

Comotto - 48

Ossola - 40

Camarda - 73

kostic - 47

CELTIC-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ossola; Kostic. A disp.: Pittarella, Bouyer, Odogu, Gila, Vladimirov, F. Terracciano, Fofana, Musah, Vos, Cissè, Guernier, Borsani, Chukwueze, Camarda. All. Amorim