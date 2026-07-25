CEL-MIL (2-0): i rossoneri continuano a regalare gol

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Raddoppio del Celtic al minuto 28, ancora grandi problemi in possesso per il Milan in zone arretrate. Ricci, pressato, la butta in area rossonera a metà tra Pavlovic e Torriani: portiere e difensore non si capiscono e rimangono entrambi a metà. Palla a Forrest che ha tutto il tempo per scaraventarla in rete nonostante l'opposizione di Gabbia e Tomori. Condizione fisica che giustamente è quella che è, ma la pulizia tecnica oggi è stata lasciata a Milano.