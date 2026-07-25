CEL-MIL (2-2): Camarda e Chukwueze fanno subito la differenza, pareggio Milan
I neo entrati Camarda e Chukwueze subito in grande spolvero! Al minuto 52 arriva il pareggio del Milan contro il Celtic sempre con Camarda. Azione personale di livello di Chukwueze, che da esterno di centrocampo ha tutt'altro passo e dribbling rispetto ad Athekame. Cross di trivela col sinistro e colpo di testa del classe 2008 molto bravo a smarcarsi in area. 2-2, tutto un altro Milan nella rirpresa.
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gila, Odogu, Terracciano; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Guernier; Camarda.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Camarda: "Il mister mi sta dando tanta fiducia. Piano piano in allenamento stiamo mettendo dentro i concetti che chiede: ci vuole del tempo"
L'anticipo di Galli - Come sarà il Milan di Amorim: organizzazione, pensiero e principidi Filippo Galli
Le più lette
Primo Piano
Primo PianoCeltic-Milan 2-2, le pagelle. Chukwu elettrico, Camarda letale: 7. Pavlovic ancora in vacanza: 4,5
Luca SerafiniCosa aspettarsi ancora da Estupinian? I punti di domanda sono altri... Leao: il caso ce lo ha lui. Hojbjerg una certezza. L'amore di Modric e per Modric. Il mercato ha bisogno di uno sprint
Franco OrdineCamarda e Comotto: si cambia (finalmente). Ma Gila serve più come marcatore. Sui calendari avevo proprio torto!
Carlo PellegattiPippo, che emozione. Era sufficiente leggere il Vangelo secondo San Matteo. Come Magellano e Vasco da Gama
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com