CEL-MIL (2-2): Camarda e Chukwueze fanno subito la differenza, pareggio Milan

CEL-MIL (2-2): Camarda e Chukwueze fanno subito la differenza, pareggio Milan
Oggi alle 17:08News
di Manuel Del Vecchio

I neo entrati Camarda e Chukwueze subito in grande spolvero! Al minuto 52 arriva il pareggio del Milan contro il Celtic sempre con Camarda. Azione personale di livello di Chukwueze, che da esterno di centrocampo ha tutt'altro passo e dribbling rispetto ad Athekame. Cross di trivela col sinistro e colpo di testa del classe 2008 molto bravo a smarcarsi in area. 2-2, tutto un altro Milan nella rirpresa.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gila, Odogu, Terracciano; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Guernier; Camarda.