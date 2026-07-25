CEL-MIL (2-1): Camarda conquista un rigore e lo realizza!

CEL-MIL (2-1): Camarda conquista un rigore e lo realizza!MilanNews.it
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Oggi alle 17:03News
di Manuel Del Vecchio

Subito gol del Milan nella ripresa, al minuto 47 dell'amichevole contro il Celtic. Cross basso di Guernier, Camarda protegge bene e conquista il penalty. Il classe 2008, fresco di rinnovo, lo realizza splendidamente sotto l'incrocio. Tantissimi cambi all'intervallo, ben 9. Di seguito la formazione ora in campo.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gila, Odogu, Terracciano; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Guernier; Camarda.