CEL-MIL (2-2): tutti i cambi di Amorim all'intervallo. Ecco Gila

CEL-MIL (2-2): tutti i cambi di Amorim all'intervallo. Ecco GilaMilanNews.it
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Oggi alle 17:14News
di Manuel Del Vecchio

Tantissimi cambi all'intervallo per il Milan dopo un primo tempo con più ombre che luci: Amorim ne sostituisce ben nove su undici. Fuori Tomori, Gila, Pavlovic, Athekame, Ricci, Comotto, Ossola e Kostic. Dentro Gila, Odogu, Terracciano, Chukwueze, Fofana, Musah, Guernier e Camarda.

Al sessantesimo poi altri due cambi: fuori Loftus-Cheek e Bartesaghi, dentro Vos e Borsani. Amorim dà spazio praticamente a tutti.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gila, Odogu, Terracciano; Chukwueze, Fofana, Musah, Borsani; Vos, Guernier; Camarda.