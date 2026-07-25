Camarda a Sky: "Lavoro al massimo per i colori che amo: ogni volta che gioco do tutta la mia vita"

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Le parole di Francesco Camarda dopo l'amichevole tra Celtic e Milan in cui ha segnato una doppietta decisiva per il 2-2 finale

Autore di una doppietta che ha permesso al Milan di rimontare il Celtic nella prima amichevole estiva, Francesco Camarda è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la gara. Le sue dichiarazioni.

Quanto sei felice?

"Sono molto contento, il mister mi sta dando tanta fiducia insieme a tuto lo staff. Mi stanno parlando tanto sui movimenti che vogliono, a me e a tutta la squadra. Piano piano in allenamento stiamo mettendo dentro i concetti che chiede: ci vuole del tempo. Siamo a sua disposizione e ce la stiamo mettendo tutta per fare quello che vuole"

Rinnovo fino al 2031 con Comotto: senti la responsabilità?

"Sinceramente sono cresciuto nel Milan e sono fiero del passo che ho fatto, di questo rinnovo. Sicuramente è un punto di partenza: lavoro ogni giorno per migliorarmi e mettermi a disposizione di squadra e mister. Io e Christian siamo cresciuti nel Milan e siamo molto amici. Sono contento di continuare questo percorso al Milan e avere la fiducia di mister, staff e presidente. Ogni volta che scendo in campo in allenamento o partita do tutta la mia vita, so che non si possono perdere opportunità del genere"

Come sono state queste due settimane con Amorim?

"Il mister e lo staff hanno portato tanta positività. Quando c'è da entrare sul campo e metterci la testa ci concentriamo al massimo. Quando siamo in campo siamo molto seri e diamo tutto. Mi piace molto lo stile che sta portando il mister. Faccio quello che mi chiede e sta dando molte idee alla squadra. Ci vuole tempo e siamo a piena disposizione dello staff"

Due gol: una giornata indimenticabile?

"Sono molto contento ma è un punto di partenza. Sono stati due bei fol, soprattutto il secondo con Chukwu che mi ha messo una grandisisma palla. Ma ormai è già passato e penso avanti: sto già pensando a quello che dovrò fare. Nel calcio quello che succede nel passato si dimentica in fretta e conta quello che accade nel presente"

Cosa ti aspetti da questa stagione?

"Mi aspetto di migliorare tanto, soprattutto nello spogliatoio dove già conoscevo la maggior parte dei ragazzi. Non mi aspetto niente, lavoro per migliorare e per la squadra ma soprattutto lavoro al massimo per i colori che amo. Ci sono delle opportunità che non si possono perdere"