Camarda: "Il mister mi sta dando tanta fiducia. Piano piano in allenamento stiamo mettendo dentro i concetti che chiede: ci vuole del tempo"

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Autore di una doppietta che ha permesso al Milan di rimontare il Celtic nella prima amichevole estiva, Francesco Camarda è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara. Le sue dichiarazioni.

Quanto sei felice?

"Sono molto contento, il mister mi sta dando tanta fiducia insieme a tuto lo staff. Mi stanno parlando tanto sui movimenti che vogliono, a me e a tutta la squadra. Piano piano in allenamento stiamo mettendo dentro i concetti che chiede: ci vuole del tempo. Siamo a sua disposizione e ce la stiamo mettendo tutta per fare quello che vuole"