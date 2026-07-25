Amorim: "Il primo gol subito non ha fatto bene alla squadra. Nel secondo tempo abbiamo iniziato molto meglio"

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Il Milan pareggia 2-2 contro il Celtic la prima amichevole estiva a Glasgow. Decisiva la doppietta di Francesco Camarda che a inizio ripresa ha rimontato il doppio svantaggio maturato nel primo tempo. Al termine della gara il tecnico Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky Sport dalla pancia del Celtic Park.

LE DICHIARAZIONI DI RUBEN AMORIM DOPO CELTIC-MILAN

Un commento generale sulla partita?

"I ragazzi hanno provato a fare il lavoro che dobbiamo fare. Non era facile oggi. Ho avuto la sensazione di vedere la squadra che voleva cambaire intnesità. Avremmo dovuto fare una prestazione migliore in certi momenti, quando abbiamo preso gol ma è normale copo due settimane di allenamenti".

Ci sono state due partite nella partite: una nel primo e una nel secondo tempo...

"A volte va così, quando abbiamo subito il primo gol non ha fatto bene alla squadra. Nel secondo tempo abbiamo iniziato molto meglio. Questo ha avuto un grande impatto nella partita: prendere subito il gol nel primo e segnare subito nel secondo".