Amichevole Celtic-Milan, Gila esce dopo 20 minuti per infortunio. Rossoneri in apprensione

Amichevole Celtic-Milan, Gila esce dopo 20 minuti per infortunio. Rossoneri in apprensioneMilanNews.it
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Oggi alle 17:24News
di Manuel Del Vecchio
Milan in apprensione per Mario Gila: il centrale spagnolo sostituito contro il Celtic per un infortunio muscolare al minuto 68

Subito apprensione per Mario Gila: il centrale spagnolo, entrato all'intervallo, è costretto al cambio al minuto 68 di Celtic-Milan per quello che sembra un problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto il classe 2008 Vladimirov. La speranza è che sia solo precauzione, anche perché Gila era entrato decisamente bene in partita.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Vladimirov, Odogu, Terracciano; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Guernier; Camarda.