Ramazzotti da Glasgow: “I principi tattici di Amorim ogni tanto si sono visti, ma…”

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando Celtic-Milan (2-2), prima amichevole dei rossoneri.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando Celtic-Milan (2-2), prima amichevole dei rossoneri di Amorim: “Un Milan dalle due facce strappa un pareggio al Celtic Park contro i campioni di Scozia. Alla prima sulla panchina rossonera, Amorim può essere soddisfatto perché di fronte aveva un avversario più tonico e più avanti come preparazione, che il prossimo week end inizierà il campionato. Il primo tempo per il Diavolo è complicato, ma nel secondo brilla la stella di Camarda, autore di due reti in sette minuti, la seconda dopo una giocata sontuosa di Chukwueze a destra. I principi tattici dell'allenatore ex United ogni tanto si vedono, ma una valutazione "reale" andrà fatta quando di fronte ci sarà una squadra non così più tonica. Di positivo c'è sicuramente la voglia di non perdere avuta da coloro che sono entrati”.

Celtic-Milan (2-2): la partita

“Il primo tempo - ha scritto Ramazzotti - è tutto del Celtic che domina. Gli scozzesi hanno più gamba e si difendono in maniera compatta, pronti ad approfittare degli errori degli avversari che arrivano (purtroppo per Amorim) puntuali.

Amorim cambia quasi tutti a eccezione di Bartesaghi e Loftus-Cheek e la squadra è un'altra perché i rossoneri hanno più esperienza. Camarda si conquista e trasforma il rigore dell'1-2 dopo due minuti, poi firma il pari su assist di... trivela di Chukwueze. Per il bomber, prodotto del vivaio del Diavolo, sette minuti da sogno, ma è tutto il Milan che sta meglio in campo”.