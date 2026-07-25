Amorim: "La partita va controllata meglio con il possesso palla. Abbiamo sofferto un po' perchè abbiamo fatto pressing a tutto campo"

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Il Milan pareggia 2-2 contro il Celtic la prima amichevole estiva a Glasgow. Decisiva la doppietta di Francesco Camarda che a inizio ripresa ha rimontato il doppio svantaggio maturato nel primo tempo. Al termine della gara il tecnico Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dalla pancia del Celtic Park.

Cosa ha chiesto alla squadra a livello tecnico e tattico?

"Abbiamo provato a tenere la palla. Abbiamo sofferto un po' perchè abbiamo fatto pressing a tutto campo: dobbiamo aggiungerlo alla squadra e dobbiamo migliorarlo. Fisicamente staremo meglio e capiremo meglio la partita. Non c'è ancora questa idea all'interno della squadra ma è lì. La partita va controllata meglio con il possesso palla. A volte ci vuole tanto per arrivare dall'altra parte ma ci vuole un po' di tempo"

Quali sono le sensazioni dopo queste prime due settimane di lavoro?

"La prima cosa è l'impegno e il lavoro di queste settimane. Lo staff è preparato per tutto quanto e sono molto felice di tutto. Se hai una squadra che lavora così duramente, sicuramente miglioreremo. Abbiamo molti giocatori che non sono con noi ma sono molto contento di vedere i ragazzi giovani"