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MN - Infortunio Gila, le condizioni dello spagnolo: domani gli esami

MN - Infortunio Gila, le condizioni dello spagnolo: domani gli esamiMilanNews.it
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Oggi alle 18:01News
di Manuel Del Vecchio
fonte di Antonio Vitiello
Mario Gila infortunato durante Celtic-Milan: le condizioni fisiche dello spagnolo

Subito un po' di preoccupazione per il Milan: Mario Gila, entrato all'intervallo di Celtic-Milan, ha è stato costretto ad abbandonare il campo al minuto 68, lasciando spazio al giovane Vladimirov. Circa 20 minuti di gioco prima di uscire per infortunio: apprende la redazione di MilanNews.it che lo spagnolo ha avvertito un indurimento alla coscia destra e ha preferito fermarsi. Domani verranno effettuati gli esami strumentali per avere un quadro chiaro della situazione.

di Antonio Vitiello