CEL-MIL (1-0): Celtic in vantaggio grazie ad una sciocchezza di Pavlovic
MilanNews.it
Strahinja Palvovic, con un errore da matite rosse e blu, regala il vantaggio al Celtic
Celtic in vantaggio al minuto 11, segna Duran. Ma il gol è tutto di Pavlovic, che fa assist dal fondo all'avversario. Il difensore serbo, tutto solo, mette in mezzo una palla che ha poco senso mettendo in grande difficoltò Torriani: il portiere rossonero non ci può arrivare e il numero 11 degli scozzesi insacca a porta vuota. Gol subito dal Milan al primo tiro in porta, fino a quel momento i rossoneri avevano fatto la partita. La sciocchezza di Pavlovic ha cambiato il punteggio dell'amichevole di Glasgow.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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