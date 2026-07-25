Celtic-Milan, Amorim parte da Gabbia: sarà lui ad indossare la fascia di capitano
Tra un'ora i rossoneri guidati da Ruben Amorim affronteranno i campioni in carica della Scottish Premiership del Celtic. Tra i tanti assenti per diversi motivi, vacanze e piccoli acciacchi, e tra gli 11 titolari scelti, il giocatore che indosserà la fascia da capitano sarà Matteo Gabia, uno dei leader indiscussi dello spogliatoio.
CELTIC-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI
CELTIC (4-3-3): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray, Tierney; McGregor, Engels, McCowan; Forrest, Duran, Tounekti. A disp.: Doohan, Gill, Scales, Balikwisha, Osmand, Oxlade-Chamberlain, Bernardo, McArdle, Montgomery, Hatton, Hatate, Turley, Ralston. All. O'Neill
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ossola; Kostic. A disp.: Pittarella, Bouyer, Odogu, Gila, Vladimirov, F. Terracciano, Fofana, Musah, Vos, Cissè, Guernier, Borsani, Chukwueze, Camarda. All. Amorim
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