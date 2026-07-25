Celtic-Milan, tra poco in campo: ecco la lista di tutti gli assenti
MilanNews.it
Gli assenti di Celtic-Milan
Tra meno di un'ora i rossoneri scenderanno in campo per affrontare il Celtic nella prima amichevole internazionale della stagione. Di seguito la lista dei giocatori che sono assenti nella trasferta scozzese, tra i nazionali che stanno passando gli ultimi giorni delle loro vacanze e gli acciaccati tenuti a riposo per precauzione.
GLI ASSENTI DI CELTIC-MILAN
Pervis Estupiñan (rientrato oggi a Milanello)
Pietro Terracciano (contusione all'anca)
Christopher Nkunku (out per un risentimento muscolare provocato da una contusione)
Gimenez, Pulisic - 29 luglio a Milanello perché infortunati
Gonçalo Ramos, Leao - 29 luglio a Perth
De Winter, Jashari, Saelemaekers - 2 agosto a Perth
Maignan, Rabiot - 12 agosto a Milanello
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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