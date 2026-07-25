Celtic-Milan, tra poco in campo: ecco la lista di tutti gli assenti

Celtic-Milan, tra poco in campo: ecco la lista di tutti gli assentiMilanNews.it
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Oggi alle 15:13News
di Antonello Gioia
Gli assenti di Celtic-Milan

Tra meno di un'ora i rossoneri scenderanno in campo per affrontare il Celtic nella prima amichevole internazionale della stagione. Di seguito la lista dei giocatori che sono assenti nella trasferta scozzese, tra i nazionali che stanno passando gli ultimi giorni delle loro vacanze e gli acciaccati tenuti a riposo per precauzione.

GLI ASSENTI DI CELTIC-MILAN

Pervis Estupiñan (rientrato oggi a Milanello)

Pietro Terracciano (contusione all'anca)

Christopher Nkunku (out per un risentimento muscolare provocato da una contusione)

Gimenez, Pulisic - 29 luglio a Milanello perché infortunati

Gonçalo Ramos, Leao - 29 luglio a Perth

De Winter, Jashari, Saelemaekers - 2 agosto a Perth

Maignan, Rabiot - 12 agosto a Milanello