Gozzini: "Ecco chi sarà il vice Goncalo Ramos nell'attacco del Milan"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sull'attacco del nuovo Milan di Ruben Amorim.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sull'attacco del Milan di Amorim: "Nelle intenzioni sarà un Milan d’attacco, che cercherà il dominio del gioco e il risultato attraverso un gol in più dell’avversario: in pratica, chi dovrà occuparsi della svolta offensiva? Sicuramente Gonçalo Ramos, l’acquisto più caro della storia rossonera. I gol costano, specialmente quando la richiesta è alta e l’offerta sempre più limitata. Ramos ne porta in dote 97 tra club (Benfica e Psg) e nazionale portoghese. Quota cento a 25 anni è un traguardo ambizioso: il Milan lo supporterà per centrarlo il prima possibile.

Ramos sarà il riferimento unico dell’area, ogni sviluppo di gioco sarà finalizzato a valorizzare le sue abilità aeree (si è visto anche al Mondiale, tra più marcatori, su cross di Leao…) e la forza del tiro, oltre a quell’indole del centravanti di razza, capace di farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Ramos è una presenza ingombrante, coprirà spazi che i centravanti dell’anno scorso (Leao e Pulisic quelli indicati a inizio stagione, Gimenez, Nkunku e Füllkrug i tentativi falliti In corsa) non avevano la forza di coprire. Il vice Ramos? I baby Camarda e Kostic si giocano le loro chance".